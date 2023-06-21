محمود عيسى



حافظت الكويت على ترتيبها في المركز الخامس وقبل الأخير على قائمة مجلة ميد للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين 12 مايو الماضي و19 الجاري، حيث ظلت قيمة العقود المسجلة ثابتة عن الشهر الماضي بواقع 175 مليار دولار.



وقد حلت السعودية في المركز الأول في هذا المضمار بمشاريع قيمتها 1.584 تريليون دولار ثم الإمارات في المركز الثاني بمشاريع قيمتها 565 مليار دولار، ثم عمان وقطر في المركزين الثالث والرابع بواقع 192 مليار دولار و185 مليار دولار على التوالي، وجاءت البحرين في المركز السادس والأخير بواقع 73 مليار دولار.



وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع مؤشر مشاريع الخليج بنسبة 2.3% خلال الفترة المذكورة، من 3.28 تريليونات دولار إلى 3.36 تريليونات دولار، مما يعكس ارتفاعا بقيمة 75 مليار دولار في قيمة المشاريع النشطة التي يتعقبها مؤشر ميد بروجكتس في اسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - مينا.



وأضافت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، الغالبية العظمى من القيمة بواقع 71.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 4.7%. وقد بلغ مؤشر مشاريع دول مجلس التعاون ارتفاعا بنسبة 2.1% ليصل الإجمالي إلى 2.757 تريليون دولار، بينما بلغت قيمة مؤشر دول الخليج الأوسع نطاقا والذي يشمل إيران والعراق 3.36 تريليونات دولار بارتفاع نسبته 2.3%.



وكان أداء دول الخليج الأخرى أكثر تباطؤا، فالإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر أسواق المشاريع في المنطقة سجلت نموا بنسبة 0.5%، مضيفة 2.6 مليار دولار في القيمة، بينما ارتفع سوق المشاريع في قطر بنسبة 0.7%، والكويت بنسبة 0.3% والبحرين بنسبة 0.6%، في حين شهدت عمان انكماشا هامشيا بنسبة 0.1%.



وعلى نطاق منطقة الخليج الأوسع نطاقا، انكمش مؤشر سوق المشاريع الإيرانية بنسبة أكبر بلغت 1% ليخسر 2.7 مليار دولار في القيمة، مقابل نمو قطاع المشاريع في العراق بنسبة متواضعة بلغت 0.4% مضيفا 1.4 مليار دولار في القيمة الإجمالية.