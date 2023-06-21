

في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، يواصل البنك التجاري الكويتي دعمه لحملة «لنكن على دراية»، بنشر الإرشادات التي تجنب الجميع الوقوع بفخ الاحتيال المالي بجميع طرقه وأنواعه.



ومن منطلق مسؤولية البنك الاجتماعية، تواجد فريق البنك التجاري الكويتي في جمعية الرميثية التعاونية لتوعية الجمهور ومرتادي الجمعية بطرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها، وذلك بالتعاون مع الجمعية وديوان الرعيل الأول. وأكد التجاري خلال هذا اللقاء التوعوي مع الجمهور أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية المصرفية وعدم نشرها ومشاركتها مع الأخرين. وكذلك المحاذير الواجب اتباعها لتفادي مختلف عمليات الاحتيال المالي.



وفي سياق متصل، أكدت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع أن التجاري يحرص على التواصل الدائم مع مختلف الفئات العمرية لزيادة وعي الجمهور بطرق الاحتيال المالي، مشيرة في هذا الصدد الى أن منصات التواصل الاجتماعي للبنك تتضمن العديد من الفيديوهات والمعلومات التثقيفية حول طرق تجنب العمليات الاحتيالية، وذلك بشكل مبسط بما يحقق الاستفادة لجميع شرائح العملاء، ويساهم في نشر الثقافة المالية والمصرفية في إطار حملة «لنكن على دراية».