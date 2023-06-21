عادل الماجد: دعم الاستثمار بالخدمات الرقمية وخدمة العملاء المميزة ركيزة الوصول لأعلى مستويات الأداء وتحقيق نمو مستمر



أعلنت مجلة فوربس العالمية FORBES قائمتها لأكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي ضمت بنك بوبيان متوجا بذلك سنوات من الإنجاز والنجاحات التي حققها حتى وصل إلى هذه القائمة القوية التي تضم أسماء كثيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.



وتم وضع هذه القائمة التي تعدها سنويا من مؤسسة فوربس العالمية للإعلان عن قائمتها لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وتسلط الضوء على كبرى الشركات والأكثر قيمة سوقية وصافي ربحية في المنطقة لعام 2022، لتشمل الشركات العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وشركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات والاتصالات وغيرها. ويضاف هذا الإنجاز إلى الفريق التنفيذي لبنك بوبيان بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد الذي تمكن من تحقيق نجاحات متتالية قفزت بأرقام البنك إلى مستويات قياسية. وبهذه المناسبة، أعرب الماجد عن اعتزازه بهذا الاختيار الذي اعتبره إنجازا جديدا في سجل مجموعة بنك بوبيان كونه إشادة وتقديرا عالميا للنجاح في مختلف مؤشرات وقطاعات أعمال البنك، مؤكدا ان هذا الاختيار يؤكد ما يشهده قطاع البنوك الكويتي من نمو وأداء قوي. استطاع بنك بوبيان ان يشكل لنفسه حالة مميزة على مستوى البنوك الكويتية ومصارف المنطقة بسبب التطورات الكبيرة التي شهدها على مدار السنوات الأخيرة ليضع نفسه في مصاف البنوك المحلية والإقليمية كبنك متكامل في الخدمات المصرفية الإسلامية ويتربع على عرش البنوك الكويتية ليكون الثالث بين البنوك الكويتية في الكثير من المؤشرات المالية.



وبلغت الأرقام خلال الـ 13 عاما الأخيرة فقط ارتفعت أصول البنك من نحو 3 مليارات دولار (1 مليار دينار) الى نحو 26 مليار دولار حاليا (8 مليارات دينار)، وخلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفعت الأرباح التشغيلية من 277 مليون دولار (85 مليون دينار) إلى نحو 328 مليون دولار (101 مليون دينار)، بينما ارتفعت نسبة البنك من التمويلات الإسلامية من 8.55% إلى 11.26% ومن الودائع من 8.13% إلى10.71%. واستطاع بنك بوبيان خلال الفترة من 2015 إلى الآن من تحسين مركزه ضمن قائمة البنوك الكويتية، حيث قفز مركزه سوقيا من حيث إجمالي الأصول من المركز الـ 8 إلى المركز الـ 3 ومن حيث التمويلات من المركز الـ 8 الى المركز الـ 3، كما تتضمن خطط بوبيان التوسع عالميا، حيث نجح في رفع حصته في بنك لندن والشرق الأوسط من 2% إلى نحو 72% حاليا.



وقد جنى البنك ثمار التركيز على الخدمة حيث حصل بشكل مستمر على أعلى مستويات رضا العملاء في الكويت متوجا ذلك بحصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء من سيرفس هيرو على مدار 13 عاما متتالية.



التوسع الخارجي



وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الحضور العالمي لبنك بوبيان والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية، تمكن بنك بوبيان في عام 2020 من الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط في المملكة المتحدة (BLME) بامتلاك ما يقارب 72% من أسهمه الحالية آملين أن يصبح BLME البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول الخليج في المملكة المتحدة، حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحول الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ، من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.



وتعد تجربة Nomo المصرفية هي خطوة مهمة يسعى بوبيان من خلالها أن يصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة.



واستطاع Nomo ان يترك بصمته ويحدث فارقا ملحوظا في القطاع المصرفي الرقمي الإسلامي، وذلك من خلال مجموعة من المنتجات التي طرحها مؤخرا مثل منتج التمويل العقاري المتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي سيتيح لجميع عملائه في منطقة الشرق الأوسط امتلاك عقار في المملكة المتحدة في خطوة تعد نقلة مهمة في استخدام خدمات البنك الرقمية مما يوفر المزيد من السهولة والراحة والأمان في حلول تمويل العقارات. ومع تزايد الإقبال على الخدمات الرقمية لاسيما بين جيل الشباب قرر بنك بوبيان إنشاء مركز بوبيان للإبداع الرقمي الذي جمع العديد من المواهب من جميع إدارات البنك وعمل كما لو كان شركة ناشئة مستقلة بذاتها داخل البنك، حيث تم إسناد مهمة رقمنة الإجراءات القائمة وتطوير خدمات رقمية جديدة وإعادة إطلاق منصة الخدمات المصرفية الرقمية للبنك إلى مركز الابتكار الرقمي الذي بدأ بخمسة موظفين فقط والآن يتواجد فيه ما يزيد على 100 موظف. وعلى مدار السنوات الأخيرة احتفظ البنك بلقب أفضل بنك إسلامي على مستوى العالم في مجال الخدمات المصرفية وهي الجائزة التي حصل عليها من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية نتيجة الإنجازات التي حققها في هذا المجال.