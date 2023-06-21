أعلنت مجموعة زين أن شركة «تمام للتمويل» - ذراع التقنية المالية لـ «زين السعودية» - فازت بجائزة «أفضل حل تمويلي شخصي»، وذلك خلال حفل جوائز «قادة الفنتك 2023» في منطقة الشرق الأوسط، الذي عقدته «Entrepreneur Middle East» بحفلها السنوي في دبي.



وكشفت مجموعة زين، أن تتويج شركة «تمام» يبرز مكانتها في المملكة باعتبارها أحد أكثر الكيانات الرقمية ابتكارا في خدمات التمويل المصغر، فهي من الشركات التي توفر خيارات واسعة لمنتجات تمويلية مختلفة، حيث يعود تاريخ نشأتها إلى عام 2019، وهي أول شركة في المملكة حاصلة على ترخيص للتمويل الاستهلاكي المصغر للأفراد في السعودية من البنك المركزي السعودي. وأوضحت زين، الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، أن شركة «تمام للتمويل» تقدم حلولا تمويلية في جميع أنحاء المملكة، إذ توفر للعملاء منتجات القروض الصغيرة الفورية من غير الحاجة إلى تقديم وثائق معقدة أو زيارة البنوك، حيث تستغرق عملية الحصول على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية دقائق معدودة، فهي تبدأ منذ وجود التطبيق على الهاتف حتى الحصول على مبلغ القرض.



وبينت المجموعة أن منصة «تمام» أطلقت في عام 2022 خدمة التمويل بالمرابحة من خلال التقسيط الرقمي عبر المتاجر الالكترونية، التي تتيح إمكانية شراء المنتجات بسهولة عبر تمويل ميسر ومرن وبفترات سداد مرنة عبر منصة «تمام» تصل إلى 18 شهرا، وعلى جانب آخر تحرص الشركة على تطوير حلول التقنية المالية لقطاع التمويل متناهي الصغر، وتوسيع نطاق توفير حلول التمويل لجميع الشرائح السكانية. الجدير بالذكر أن شركة «تمام للتمويل» تستهدف رفع نسب الشمول المالي تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومؤخرا وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «فيزا» (VISA)، الشركة العالمية الرائدة في مجالات المدفوعات الرقمية، لاستكشاف مجالات التعاون في قطاع التمويل الاستهلاكي المصغر والائتمان في المملكة العربية السعودية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تمام للتمويل» يوسف المسيليم: فخورون بما حققته منصة (تمام للتمويل) بمساهمتها في رفع نسبة الشمول المالي في المملكة، فنحن نؤمن بأن الجميع يستحق الوصول العادل إلى الخدمات المالية، لذا سنواصل جهودنا نحو تمكين الاقتصاد في التحول الرقمي، خصوصا على مستوى الخدمات المالية بما يحق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



وتابع: نعتمد في تنفيذ إستراتيجيتنا على التوسع في الابتكارات الرقمية، وقد شكل استثمارنا في إطلاق أول منصة للتمويل الاستهلاكي المصغر بالمملكة فرص نمو رائعة لمجالات أعمالنا في قطاع التكنولوجيا المالي، وسنواصل تقديم المزيد من ابتكاراتنا الرقمية لتقديم خدمات ذات قيمة تخدم طموحات عملائنا، وتعزز تميزنا في مختلف المجالات.