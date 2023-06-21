

أعلنت مينزيز للطيران، الشريك الرائد لخدمات المطارات وشركات الطيران حول العالم، وإحدى شركات أجيليتي، عن التزامها بنهج صافي الانبعاثات الصفري لغاز ثاني أكسيد الكربون للنطاقات 1 و2 و3 في كل قطاعاتها بحلول العام 2045.

وسيتم الإعلان عن مسار التحول من خلال سلسلة من المبادرات التي تضمن تحقيق هذا الالتزام، وهي الخطوة التالية لعملية تقديم الأهداف إلى مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) لمراجعتها واعتمادها.



هذه الالتزامات، التي تم نشرها في تقريرها السنوي للاستدامة 2022، تعكس أهداف الاستدامة المحدثة للشركة بعد إطلاق خطتها «All In» لمستقبل عادل ومستدام في العام 2021.

ومجلس الإدارة في مينزيز للطيران مسؤول عن وضع استراتيجية الشركة مع الالتزام بضمان أن يكون الإعلان عن الأهداف المقررة سهل الوصول إليه ويمتاز بالشفافية.

وعلق حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة مينزيز للطيران في هذا الشأن: في حين أن الاستدامة هي حجر الأساس في استراتيجية أعمالنا، فإن التعاون بين المطارات وشركات الطيران وخدمات الطيران هو الأمر الأكثر أهمية لإحداث فرق حقيقي في كيفية تعامل الصناعة مع تهديد تغير المناخ.

في مينزيز للطيران، نحن على قناعة بأن هناك فرصة واضحة لقطاع خدمات الطيران لاتباع نهجنا والعمل نحو أهداف طموحة مماثلة للمساعدة في تحقيق مستقبل مستدام. وسيبقى النمو مهما على الدوام، ولكن يجب التركيز على جعل هذا النمو مسؤولا ومستداما.

ويتضمن التقرير أهدافا ومبادرات وخططا والتزامات أوسع نطاقا فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ويظهر كذلك الأمر التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وعلى مدى العام الماضي، أحرزت مينزيز للطيران تقدما ملحوظا في الدفع نحو مستقبل أكثر استدامة، ويمكن تلخيص أبرز النقاط بما يلي:



- أضافت الشركة نحو 200 من معدات الخدمات الأرضية الكهربائية إلى أسطولها، وذلك بهدف تحويل ما نسبته 25% من أسطول معداتها حول العالم إلى محركات تعمل بالكهرباء بحلول العام 2025.



- افتتحت ورشة العمل الأولى لها لتجديد معدات الخدمات الأرضية وإعادة تزويدها بالطاقة وذلك في مدينة لاس فيغاس الأميركية، بهدف تحويل جرارات الأمتعة التي تعمل بالديزل إلى كهربائية، مع خطط لتوسيع ذلك النطاق في العام 2023 وما بعده.



- قامت بتطوير برامج تدريب وتوعية الموظفين حول كيفية رفع التقارير إلكترونيا، وطرحت تقنيات جديدة لتحسين إدارة نقاط الضعف والكشف بشكل استباقي عن الأنشطة الضارة في بيئة تكنولوجيا المعلومات.



- واصلت الشركة تقديم الدعم الاستباقي لعملائها من شركات الطيران وأصحاب المصلحة الرئيسيين في جهودهم لخفض الانبعاثات من خلال تبني حلول مستدامة.



- انضمت إلى شراكة «خيمة للاجئين» بغرض تقديم الدعم للمزيد من اللاجئين عبر منحهم فرص عمل في مينزيز للطيران.



- تبنت الشركة مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحقوق المرأة، وذلك كجزء من التزامها نحو تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



- ركزت الشركة على الحلفاء والتحيز اللاشعوري، وتقديم برامج تدريبية جديدة لدعم الموظفين.



- شاركت في برنامجين من برامج التسريع للأمم المتحدة - برنامج تسريع المساواة بين الجنسين وبرنامج الطموح المناخي.



- مشاركة نشطة في برنامج تسريع طموح أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG) الذي يركز على التقدم في الهدف رقم 13 للعمل المناخي.



وأضاف الحوري: سعداء بالتقدم الذي أحرزناه مقابل ركائز الاستدامة الاستراتيجية الرئيسية لدينا، والمتمثلة في البيئة والأخلاق والأفراد والسلامة على مدى العام الماضي، وتعمل الفرق لدينا دون كلل لتحديد الفرص التي يمكننا من خلالها تحسين قدراتنا التشغيلية كشركة تجارية عادلة ومستدامة، مع المحافظة على جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا وشركائنا وكذلك عملاؤهم.