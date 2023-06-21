

نظم بنك الكويت الوطني مؤخرا حملة تبرع بالدم لموظفيه ليكرس التزامه الدائم في خدمة المجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم. وقد لاقت الحملة تفاعلا كبيرا من قبل موظفي البنك الذين توافدوا فورا إلى مقر بنك الدم، وعبروا عن التزامهم وواجبهم الإنساني تجاه جميع المرضى والمحتاجين للدم.



وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة جوان العبدالجليل: أمن بنك الكويت الوطني نقل الموظفين من وإلى بنك الدم خلال هذا اليوم العالمي للتبرع بدمهم، علما أن البنك ينظم سنويا مبادرات توعوية على غرار هذه المبادرة دعما لبنك الدم، إذ يواصل تنظيم الحملات المماثلة تعبيرا عن روح المشاركة الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية.



وأضافت: «الوطني» في سعي دائم لتوفير مختلف سبل الدعم للمؤسسات بتقديم خدمات الرعاية الصحية في الكويت، إلى جانب قيامه بصورة مستمرة بتنظيم الأنشطة والحملات التوعوية متعددة الأهداف، الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية بين أفراد المجتمع.



وأشاد فريق بنك الدم بهذه المبادرة الطيبة والرائدة، منوها بما يقوم به بنك الكويت الوطني من نشاطات تخدم المجالين الخيري والإنساني في الكويت، انطلاقا من التوجه الواضح لبنك الكويت الوطني الهادف إلى خدمة الوطن والمجتمع الكويتي.



ويحفل سجل البنك الوطني بالعديد من المبادرات الريادية الاجتماعية والإنسانية التي تغطي مختلف المجالات. وتتضمن تلك المبادرات حملات توعوية وصحية ومكافحة الأمراض. وفي مقدمة هذه المبادرات الحملة السنوية لمكافحة سرطان الثدي والكشف المبكر عنه والسكري والبروستات، وغيرها من الحملات الهادفة.