

أضاءت بورصة الكويت مبناها باللون الأزرق تضامنا مع اللاجئين في يوم اللاجئ العالمي الموافق 20 يونيو 2023، وذلك ضمن جهودها الرامية لتسليط الضوء على الحالات الإنسانية الأكثر احتياجا وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع الذي تعمل فيه.



ويعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف مع اللاجئين حول العالم، وتسليط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على ترك أوطانهم هربا من الصراعات أو الاضطهاد. يعد هذا اليوم إحدى مبادرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما تقام فعاليات هذا العام تحت شعار «الأمل بعيدا عن الديار».



وبهذه المناسبة، قال ناصر السنعوسي، رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: «في اليوم اللاجئ العالمي، تنضم بورصة الكويت الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتدعم جهودها لمساعدة 110 ملايين نازح قسرا في جميع أنحاء العالم، وذلك نتيجة موجات جديدة من العنف أو الصراع الذي طال أمده في دول مثل سورية واليمن وأفغانستان والسودان ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجميع أنحاء العالم».



من جهتها، رحبت ممثل المفوضية في الكويت نسرين الربيعان بالدعم الذي قدمته بورصة الكويت للمفوضية، حيث قالت: «في 20 يونيو من كل عام، يحتفي العالم بيوم اللاجئ العالمي، والذي يسلط الضوء على معاناة اللاجئين واحتياجاتهم، وبالذات مع الوتيرة المتسارعة للنزوح. رسالة هذا اليوم في العام 2023 هي الامل بعيدا عن الديار».