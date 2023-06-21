حصلت شركة الخطوط الجوية الكويتية على جائزة «الطيران الأكثر تطورا في العالم» وفق اختيار شركة «سكاي تراكس» العالمية المتخصصة بتصنيف وتقييم خطوط الطيران، خلال حفل توزيع جوائز خطوط الطيران العالمية للعام 2023 على هامش معرض باريس للطيران، حيث تسلم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان الجائزة يشاركه الرئيس التنفيذي م.معن رزوقي وبحضور العديد من رؤساء شركات الطيران العالمية والمتخصصين في قطاع النقل الجوي.

وحققت «الكويتية» المركز الـ42 للعام 2023 لأفضل 50 شركة طيران حول العالم بعدما كانت بالمركز الـ76 للعام 2022 لأفضل 100 شركة طيران حول العالم. وتعد هذه الجوائز التي تقدمها شركة سكاي تراكس مستقلة ومحايدة من خلال اختيارات وتصويت العملاء عبر تقديم دراسات لخدمات شركات الطيران للركاب من مختلف الشرائح.

وعلى هامش حفل التكريم، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن علي الدخان: نشعر بالفخر للحصول على هذه الجائزة المهمة والتي استحقتها «الكويتية» عن جدارة، حيث تأتي انعكاسا للخطط التي وضعها مجلس إدارة الشركة ولجهود الموظفين الحثيثة في كل القطاعات التشغيلية والمساندة في الشركة، فهي تتويج لهم لما بذلوه من مساع دؤوبة في تطوير طائرنا الأزرق ولإخلاصهم وتفانيهم بالعمل على مدار السنوات الماضية في تحقيق الأهداف المنشودة والوصول بالخطوط الجوية الكويتية إلى أفضل مستويات التميز.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: نفخر بهذه الجائزة التي تعد الأكبر والأميز في تاريخ «الكويتية» التي حققها تضافر ومهنية جميع العاملين في تحقيق الخطوات الاستراتيجية لرؤية 2030 التي تهدف الى الوصول إلى مستويات تفوق التميز في خدمة عملائنا الكرام.