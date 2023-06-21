

في إطار الشراكة التي وقعها بيت التمويل الكويتي (بيتك) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومواصلة لجهود الاستثمار بتحقيق معايير الاستدامة ومواءمة آلية صنع القرار مع منهجية الاستدامة، نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) على مدار يومين ورشة عمل «التمويل المستدام» لقيادات البنك في فندق فورسيزونز الكويت.



وتطرقت ورشة العمل التي انقسمت إلى جانبين نظري وتطبيقي إلى أحدث الاتجاهات في الاستدامة على أيدي خبراء عالميين رائدين في هذا المجال بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبهذه المناسبة، قال محمد العربيد، المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيتك» إن ورشة عمل «التمويل المستدام» مخصصة على مستوى الإدارة العليا، ويمثل هذا البرنامج الفني جزءا من مذكرة التفاهم التي وقعها «بيتك» مؤخرا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أن البرنامج يدعم قياديي البنك في مواكبة أحدث الاتجاهات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستدامة، إضافة إلى تحديد أفضل الممارسات والاستفادة منها في «بيتك».

وأضاف: في إطار استراتيجيته للاستدامة المتكاملة، يطبق «بيتك» المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كل استثماراته، ويلتزم بمبادئ الشفافية، والشمول المالي، وتمكين المرأة في جميع أنشطته المصرفية، لافتا الى ان ورشة عمل «التمويل المستدام» تعتبر مبادرة استراتيجية أخرى من «بيتك» لترسيخ مكانته كبنك مستدام يوائم ويعزز أعماله مع أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن الاستدامة جزء لا يتجزأ من رؤية ورسالة «بيتك»، مشددا على ضرورة التوجه نحو الاستدامة ودمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في آلية صنع قرار الاستثمار المسؤول، وبالتالي تكمن أهمية ورشة التمويل المستدام في دعم جهود قيادات «بيتك» في تحقيق نقلات نوعية في استراتيجية الاستدامة وفق أحدث الاتجاهات وتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة في عمليات «بيتك».



من جهته، قال ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، مويزز فينانسيو: لطالما كان «بيتك» رائدا عالميا في التمويل الإسلامي، ويسعدنا للغاية من خلال هذه الشراكة معه دعمه في تعزيز ودمج أعماله وأنشطته المصرفية وفق أهداف التنمية المستدامة، ونطاق الاستدامة، والتمويل المستدام، بالإضافة إلى إدارة أثر معايير التنمية المستدامة وتقييم أثرها على المؤسسات.