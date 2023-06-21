بصفتنا مؤسسة مصرفية تتطلع إلى المستقبل سنوظف زيادة رأس المال لتحقيق إستراتيجيتنا الديناميكية

أثمن الدور الكبير لـ «كامكو إنفست» وكيل الاكتتاب ومستشار الإصدار الذي دعم نجاح هذا الطرح





أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن انتهاء عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال عبر طرح 428.571.429 سهما، بقيمة 60 مليون دينار، وقد تجاوز الطلب على زيادة رأس المال قيمة الطرح المستهدفة بنسبة 687% تقريبا، وتأتي زيادة رأس المال تماشيا مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطور والنمو في عملياته.



وبانتهاء عملية الاكتتاب، ارتفع رأسمال البنك المدفوع بنسبة 34.98% ليصل إلى 165.4 مليون دينار، ما سيدعم المركز المالي للبنك، وسيستخدم البنك عوائد هذه الزيادة في تدعيم نسب رأس المال الرقابي للبنك واستراتيجية النمو، بالإضافة إلى أنه يعتبر عاملا مساعدا لضخ استثمارات إضافية في تطوير بنية البنك الرقمية وبالتالي تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة.



وكانت عملية الاكتتاب قد انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 واستمرت حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023. وقد أدارت عملية الاكتتاب «كامكو إنفست» من خلال دورها وكيلا للاكتتاب ومستشارا للإصدار، فيما عين البنك مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية مستشارا قانونيا. وقد تمت عملية الاكتتاب إلكترونيا بالكامل من خلال منصة الاكتتاب عبر الإنترنت، والخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة، www.ipo.com.kw.



وبهذه المناسبة، قال رائد جواد بوخمسين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك: «نحن سعداء بالإقبال الكبير الذي شهدناه خلال عملية الاكتتاب، حيث تجاوز الطلب قيمة الطرح المستهدف مما يؤكد التزام مساهمينا تجاه البنك وثقة المستثمرين. وأود أن أثمن الدور الذي لعبه فريق «كامكو إنفست»، وكيل الاكتتاب ومستشار الإصدار، والشركة الكويتية للمقاصة، وكيل المقاصة والإيداع، في نجاح هذا الطرح علاوة على الدعم من الجهات الرقابية، منها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت.



وأشار إلى أن زيادة رأس المال ستعزز من القاعدة الرأسمالية للبنك وتحسن من نسب كفاية رأس المال، كما ستساهم عائدات الطرح في تنفيذ أنشطة البنك الهادفة إلى تطوير نمو أعماله، وفي إطار جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة ومنافسة في المنطقة، فإننا نواصل التزامنا بتنفيذ استراتيجية التحول والتغيير التي تتماشى مع التطور المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي، وتعكس رؤيتنا التي تركز على المستقبل.



وأضاف بوخمسين: «بصفتنا مؤسسة مصرفية تتطلع إلى المستقبل، سوف نوظف زيادة رأس المال في تحقيق الأهداف المحددة ضمن استراتيجيتنا الديناميكية، وذلك من أجل إثراء تجربة عملائنا، عبر توفير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم وتضيف قيمة حقيقية إلى أسلوب حياتهم. وإضافة إلى ذلك، سنواصل دعم الجهود الموجهة إلى الابتكار في القطاع المصرفي، من خلال الاستثمار في التقنيات الرقمية التي ستمكننا، بدورها، من توفير حلول شاملة لمواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق المحلية والإقليمية».



جدير بالذكر أن KIB قد تمكن من تحقيق نتائج مالية إيجابية للسنة المالية 2022، حيث حقق صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك 13.6 مليون دينار تقريبا، بربحية 7.92 فلوس للسهم بنمو ملحوظ بنسبة 25%، مقارنة بالسنة المالية 2021.



وبينت النتائج المالية المجمعة نموا في الأصول نسبته 14%، لتصل إلى إجمالي مبلغ 3.58 مليارات دينار، كما في نهاية عام 2022، مقارنة بـ 3.14 مليارات دينار تقريبا في نهاية العام الماضي، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك بمبلغ 346 مليون دينار، ليصل إلى إجمالي مبلغ 2.62 مليار دينار تقريبا كما في نهاية عام 2022، مقارنة بـ 2.27 مليار دينار، كما في نهاية العام 2021، محققا بذلك نمو في المحفظة التمويلية بنسبة 15%، مما يدل على مسار نمو تصاعدي للبنك وأداء مالي سديد.



وحول البيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام 2023، فقد حقق KIB صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بنحو 3.5 ملايين دينار وبربحية سهم بلغت 3.15 فلوس خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بـ 2.5 مليون دينار وربحية سهم بلغت 2.22 فلس خلال الربع الأول من العام 2022 وبنسبة نمو 42%.



بينما بلغت الإيرادات التشغيلية 17.2 مليون دينار بنمو 7% مقارنة بالربع الأول من 2022، وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنك، فإن نمو الأصول يرجع الى ارتفاع حجم المحفظة التمويلية بقيمة 143 مليون دينار تقريبا لتبلغ نحو 2.57 مليار دينار، كما في نهاية مارس 2023، مقارنة بنحو 2.43 مليار دينار، كما في نهاية مارس 2022، محققا بذلك نموا بلغت نسبته 6%.