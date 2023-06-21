انطلقت الجولة الـ20 من المفاوضات حول سورية بـ «صيغة أستانا» في العاصمة الكازاخستانية «أستانا» أمس بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية غير بيدرسون وممثلين من دول المراقبة المجاورة لسورية، وهي العراق ولبنان والأردن. كما تشهد اجتماع الرباعية الخاصة بتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بمشاركة نواب وزراء خارجية كل من تركيا وسورية وروسيا وإيران اليوم.



وقالت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» ان اللقاء الرباعي حول «خريطة طريق» لتطبيع العلاقات السورية - التركية، انعقد بشكل مغلق في أستانا ظهر امس.



وشارك من الجانب التركي نائب وزير الخارجية بوراق أقتشابار، ومن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومن الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغري حاجي، وأما وفد حكومة دمشق فيرأسه معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان.



وحول مؤتمر «أستانا» تناول المشاركون في المحادثات التي تمتد إلى اليوم، الأوضاع الأخيرة في سورية، وإجراءات بناء الثقة مثل مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين، وقضايا مثل الوضع الإنساني وإعادة إعمار البلاد وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين. وقبيل انطلاق الاجتماعات، أعرب ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، عن أمل بلاده في إحراز تقدم في العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين البلدين. وتابع: «كما تعلمون، لقد عقد في 10 مايو الماضي اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسورية وتركيا وإيران في موسكو، حيث صدرت توجيهات لنا بإعداد خارطة طريق لعملية تطبيع العلاقات بين سورية وتركيا. ونأمل أن نحرز تقدما في هذا العمل أيضا».



من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان انه «سيعقد الاجتماع الفني الثاني بين وزارات خارجية المسار الرباعي في أستانا» اليوم.