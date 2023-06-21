قتل 4 مستوطنين على الأقل وأصيب أكثر من أربعة آخرين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة «عيلي» شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب جيش الاحتلال وخدمة الاسعاف والطوارئ الاسرائيلية. ووصفت وسائل اعلام اسرائيلية العملية بـ «الصعبة والخطرة»، مشيرة إلى تصفية منفذي العملية. واعلنت «حماس» ان منفذي العملية ينتميان لجناحها العسكري «كتائب عزالدين القسام».



من جهة أخرى، اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية «حوسان» غرب مدينة بيت لحم، وذلك غداة المجزرة الاسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، بما ينذر بمزيد من التدهور الأمني بالضفة الغربية المحتلة. وقال مدير مجلس بلدية «حوسان» رامي حمامرة إن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي عند الشارع الرئيس، حيث اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت. جاء ذلك عقب مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية قرب بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول



(20 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان»، الذي نعته حركة الجهاد الاسلامي باعتباره احد اعضائها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن «مواجهات جرت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي أطلقت الذخيرة الحية واستخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية».