حوار ـ ناهد إمام



قالت د. هدى جلال يسي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ورئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية واتحاد المستثمرات العرب الذي يتخذ من مصر مقرا له، إن الحكومة المصرية تدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصورة كبيرة.



وأشارت يسي، في لقاء مع «أنباء مصرية» الى أن إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء المصري لوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو الشركات الناشئة في مصر، واستقبال شكاوى تلك الشركات بصورة مستمرة، يساهم في توسع تلك الشركات وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعد مجالا لعودة أموال المغتربين المهاجرة إلى مصر وضخها في مشروعات قادرة على التسويق من خلال ربطها بالصناعة الكبرى.



وأوضحت هدى يسى أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبا للاستثمارات خاصة مع سعي القيادة السياسية المصرية لوضع مزيد من الحوافز الجاذبة، في قطاعات اقتصادية مختلفة، وفي مقدمتها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات وسرعة الحصول على الموافقات المطلوبة



وتسهيل تملك الأراضي للصناعة والدعم المقدم لمشروعات الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة.



وقالت إن تحديد أول يوليو 2023 لإطلاق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المنصة الرقمية لتأسيس الشركات، سيتمكن بمقتضاها المستثمرون المصريون في الداخل والخارج من تأسيس شركاتهم إلكترونيا في دقائق. وأشارت د. هدى إلى أن الدورة الـ26 لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، «الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات» الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023، وتنظمه جمعية سيدات الأعمال للتنمية واتحاد المستثمرات العرب، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية، سيشهد مبادرة «عشانك يابلدي ووحدتنا العربية» التي تهدف إلى الترويج للسياحة الدينية والعلاجية، وتمثل عامل جذب للمصريين المغتربين للاستفادة منها، وتحقيق عائد لمصر.



وقالت إن تأكيد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة حسام هيبة على حل 80% من مشاكل المستثمرين قبل 30 يونيو العام الحالي 2023، يمثل عنصرا أكثر أمانا لاستثمارات المغتربين.