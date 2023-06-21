زلفا عاشور



صرحت الفنانة إلهام شاهين بأنها كانت تحلم بأداء شخصية «حتشبسوت» وهي من أبرز الملكات اللاتي حكمن مصر. وأكدت أنه كان هناك مشروع في هذا الاتجاه وكان متفقا عليه بالفعل مع المخرج يوسف شاهين لكنه فارق الحياة قبل البدء به، مشيرة الى أنه من الصعب تحقيق الحلم الآن وأداء الشخصية بسبب العمر، خاصة انه من المفترض أن من يجسد دور الملكة يفضل أن يكون في مقتبل العمر.



وأضافت شاهين، في ندوة تكريمها بمهرجان «جربة للسينما العربية» في تونس، بأنها محظوظة لأن عشقها للفن جعلها فنانة وليس لمجرد أنها وظيفة يجب أن تؤدى، لافتة الى انها من خلال عالم التمثيل تتقمص وتعيش حياة شخصيات غير شخصيتها الحقيقية بأسلوب حياتها ومشاكلها، كاشفة عن ان مشكلتها الكبرى هي تقمصها المبالغ فيه لأي شخصية تقوم بأدائها، ومن شدة تأثرها تضطر في نهاية المطاف إلى زيارة أطباء لفصل الشخصية التمثيلية عن إلهام الحقيقية.



أما عن نجوم جيلها فعلقت بأنهم مستبعدون من حسابات المخرجين والمنتجين الذين لا يقدرون قيمتهم الحقيقية والعريقة، وليس كما يشاع بأنهم غائبون برغبتهم. وذكرت أن المخرجين مجدي أحمد علي وعمر عبدالعزيز هما الأحب إلى قلبها من حيث تصوير العمل ونتيجته.



وحول أعمالها القادمة، أشارت الى انها تقوم بتحضير فيلم باسم «بنات صبرة» والذي يناقش قضايا اجتماعية حساسة في المجتمع كزواج القاصرات والذي ترى أن الهدف منه هو توعية الأهل أولا وصقل شخصية الفتيات ثانيا.