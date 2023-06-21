رغد محمد الرقم



أكد الفنان دياب أنه كان يود الابتعاد عن تقديم أدوار الشر في أعماله الفنية، لأنها تتعارض مع طبيعته الشخصية، ومنحت المتابعين انطباعا عنه غير دقيق ومختلفا عن شخصيته بالواقع، غير أنه لم يستطع مقاومة شخصية «الريس خير» التي جذبته وجسدها في مسلسل «تحت الوصاية» الذي شارك فيه خلال رمضان الماضي مع الفنانة منى زكي.



وقال دياب، أثناء استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»: «الحقيقة مسلسل تحت الوصاية اظهرني للناس شخصا رماديا بين الأبيض والأسود، مش الشخص اللي شرير وبس، ودي فكرة بالنسبة لي مهمة لأن معظم الأعمال بتخلي الطيب يفضل طيب طول الوقت، والشرير يفضل شرير طول الوقت».



وتابع دياب: «لكن الحقيقة عكس كده، ممكن يكون شخص طيب بس اتحط في ضغوط خلته شرير، ودا اللي حصل مع صالح، هو أصبح شرير من غير ما يقصد، وبالمناسبة فكرة الشر عكس طبيعتي، وأضاف (ضاحكا): «الناس عارفة في الطبيعي إني شخص أهبل». وزاد: «هي شخصية مغرية أوي أوي، وأوجه الشكر لشيرين دياب ومحمد دياب، ومحمد شاكر خضير، بسبب إني أشتغل بجانب العظيمة الفنانة منى زكي كان فخر لي».



يذكر أن مسلسل «تحت الوصاية» مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته: منى زكي، دياب، أحمد خالد، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.