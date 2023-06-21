أحمد الفضلي



أعربت الفنانة البحرينية سعاد علي عن بالغ سعادتها بعودة أبناء المنصور للإنتاج الفني بعد تجربتين، الاولى في رمضان الماضي من خلال مسلسل «عزيز الروح»، والأخرى في رمضان ما قبل الماضي من خلال المسلسل التراثي «نوح العين»، مؤكدة أن نجاح أبناء المنصور يعتبر نجاحا وتميزا لها، حيث تجمعهم علاقة أخوة بعيدا عن العمل في الوسط الفني، موضحة أن ما يتردد عن وجود خلاف يجمعها بأبناء المنصور ما هو إلا إشاعات لا صحة لها، وان هذه الخلافات كانت وراء عدم مشاركتها في العملين كلام لا أساس له من الصحة.



وأضافت سعاد أنها على تواصل مع القديرين محمد وحسين المنصور، وباركت لهما نجاحهما في العودة للانتاج الفني بقوة، وأنها تتمنى لهم المزيد من النجاح والتميز في المرحلة المقبلة، وعدم وجودي في الاعمال كان بسبب عدم وجود الدور المناسب لي، ومتى ما وجد هذا الدور فلن يتردد أبناء المنصور في التواصل معي للمشاركة في العمل، خصوصا ان هناك ذكريات جميلة تجمعني مع هذه الأسرة الفنية اشهرها كان مسلسل «دارت الأيام» وشخصية «سورية» في المسلسل وهي الشخصية التي أعجبت جميع من شاهد العمل.



وعن مشاركتها مع الفنانة القديرة حياة الفهد في مسلسل «قرة عينك» وصفت سعاد من خلال اتصال هاتفي مع جريدة «الأنباء» من البحرين المشاركة، بالإضافة الجديدة لمشوارها الفني، خصوصا أن العمل كان من الاعمال المميزة في الشهر الفضيل وحقق نسبة مشاهدة رائعة في الكويت وخارجها، وهذا أمر ليس بغريب على نجمة بوزن الفنانة حياة الفهد التي تربطني بها علاقة اخوية خلاف مشاركتي لها بالعديد من الاعمال الرائعة على امتداد السنوات الماضية ووجودي معها هذا العام شكل إضافة نجاح جديد لي، وأتمنى استمرار هذه النجاحات في السنوات المقبلة وان يمن الله عز وجل بموفور الصحة والعافية على أم سوزان لتستمر في التميز بمشوارها الفني وإمتاع جمهورها في كل عام.



وفيما يتعلق بالمشاركة في الأعمال المسرحية الكويتية وعدم الاكتفاء بالظهور التلفزيوني، ذكرت سعاد أن المسرح في الكويت يعد من افضل المسارح الخليجية وكان ولايزال يقدم أعمالا ونجوما هم الأكثر تميزا، وإمكانية المشاركة في المسرح الكويتي أمر يتوقف على وجود الدور المناسب الذي استطيع من خلاله لقاء جمهوري الحبيب في الكويت، خصوصا ان اغلب أعمالي في بلدي الثاني الكويت تلفزيونية واشتقت للقاء الجمهور وجها لوجه، وهذا لن يتحقق إلا بالظهور المسرحي.