يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد نظيره البرازيلي في الـ 9:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية بالدور التمهيدي من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للشباب، والتي انطلقت أمس في ألمانيا واليونان وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.



وقد خسر «الأزرق» أولى مواجهاته أمس أمام البرتغال بنتيجة 21-35 وسيلعب آخر مباريات المجموعة بالدور التمهيدي الجمعة المقبلة أمام منتخب كوستاريكا.



وفي مباريات أخرى للمنتخبات العربية، يلتقي اليوم منتخب تونس مع نظيره ألمانيا، والجزائر مع ليبيا، ومصر مع السعودية، وصربيا مع المغرب.



ويشارك منتخبنا الوطني ليد الشباب في المونديال بنسخته الـ 24 بوفد يترأسه نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري، ويضم عضو مجلس الإدارة مشعل القبندي ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري مجدي أبو المجد ومساعده الوطني فيصل صيوان والمعد البدني عصام اللحياني وأخصائي العلاج الطبيعي جيرارد باول إلى جانب 22 لاعبا.



إلى ذلك، احتل فريق سيدات القرين لكرة اليد المركز الخامس في ختام بطولة الأندية الآسيوية للسيدات بنسختها السادسة التي اختتمت أمس في مدينة ألماتا الكازاخستانية، وكان فريق سيدات القرين قد خسر من جلايدرز الكوري وكايسر الكازاخستاني وتي سبورت الهندي وأوزباكستان، فيما فاز على فريق شاناراك الكازاخستاني.