هادي العنزي



أبرمت اللجنة الأولمبية الكويتية اتفاقية توفير خدمات التأمين الصحي والخدمات الطبية المتطورة لنجوم منتخباتنا الوطنية المختلفة، وذلك بالشراكة مع مجموعة الخليج للتأمين ومستشفى الكويت، وتشمل الاتفاقية تقديم الرعاية الصحية إلى 186 لاعبا ولاعبة من 17 اتحادا ولجنة رياضية، على أن تغطي الرعاية الصحية قيمة 4 آلاف دينار لكل لاعب كحد أقصى، بإجمالي 744 ألف دينار.



وشهد توقيع اتفاقية «الصحة الرياضية» نائب رئيس اللجنة الأولمبية محمد جعفر، وعضو مجلس الإدارة فاطمة حيات، ونائب الرئيس التنفيذي في مجموعة الخليج التأمين علي الهندال، والرئيس التنفيذي لمستشفى الكويت ألكسندر جانكولوسكي وعدد كبير من لاعبي منتخباتنا الوطنية.



من جانبه، أكد محمد جعفر، أن الاتفاقية تمنح الرياضيين المنضوين تحتها الاستفادة من مختلف الخدمات الطبية التي تقدمها مجموعة الخليج للتأمين ومستشفى الكويت، وقال: «نأمل أن تسهم هذه الاتفاقية في الدفع لتحقيق العديد من الإنجازات مستقبلا».



من جهتها، ذكرت فاطمة حيات، أن اللجنة الأولمبية الكويتية تضع خدمة المتميزين من اللاعبين في أعلى سلم الأولويات، وقالت: «الاتفاقية أبرمت للعام الثاني تواليا لدعم أبطال الكويت بمختلف الرياضات عبر توفير التأمين الصحي، وتمثل هذه الاتفاقية نموذجا للتعاون بين اللجنة الأولمبية والقطاع الخاص، وقد شهدت السنة الأولى قبولا كبيرا لدى جميع اللاعبين، وساهمت في معالجة المصابين، وكذلك إعادة تأهيلهم صحيا وبدنيا».



وأشارت إلى أن اللجنة الأولمبية تسعى لزيادة عدد اللاعبين في السنوات المقبلة، وهناك معايير ثابتة في اختيار اللاعبين المتميزين، وقد تم اختيار اللاعبين أصحاب الإنجازات في دورتي الألعاب الخليجية، والألعاب الإسلامية الأخيرتين، بالإضافة إلى لاعبين حققوا إنجازات قارية وعالمية، كما سيتم تعاون آخر بين اللجنة الأولمبية والقطاع الخاص لدعم اللاعبين في مجالات أخرى.



إلى ذلك، أبدى علي الهندال اعتزازه بتقديم «المجموعة» العديد من الخدمات الصحية للاعبي منتخباتنا الوطنية، بالتعاون مع مستشفى الكويت، مضيفا أن هذه الاتفاقية تأتي جزءا حيويا في الخدمة المجتمعية التي نقدمها، انطلاقا من دورنا في دعم الشباب والمجتمع الكويتي بشكل عام، ونأمل أن تحقق أهدافها كاملة، وأن يستمر التعاون أيضا مع «الأولمبية» في السنوات المقبلة.