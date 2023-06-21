حصدت اللاعبتان هاجر الرشيدي وروان البلهان الميدالية البرونزية في منافسات زوجي البوتشي بعدما حققتا المركز الثالث بتغلبهما على لاعبات ألمانيا الدولة المضيفة وأستراليا في دورة الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص المقامة بالعاصمة الألمانية. وبهذا تكون اللاعبتان قد أحرزتا أول ميدالية للكويت في هذه الفعالية.



وفي هذا السياق، هنأ نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله اللاعبتين بالإنجاز، كما هنأ الوفد الكويتي بالحضور المميز واللوحة الرائعة التي قدمها الوفد في حفل الافتتاح السبت الفائت والتي لاقت استحسان وتشجيع الجمهور في ستاد برلين الأولمبي.



وأعرب عبدالله خلال اجتماعه باللاعبين والجهازين الفني والإداري للفريق الكويتي بمقر إقامة الوفد عن مدى اهتمام مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وتوجيهه بتسخير جميع أوجه الدعم والمتابعة وتهيئة المناخ الملائم لتمكين المنتخب الوطني من تحقيق الإنجاز وتقديم صورة مشرفة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في هذا المحفل العالمي الذي يضم 7 آلاف رياضي يمثلون أكثر من 170 دولة.



وأكد ثقته في لاعبي المنتخب بتحقيق الإنجاز بعدما تلمس حماسا وإصرارا منهم خلال جولته بجميع ملاعب وصالات تدريب المنتخب في برلين استعدادا لخوض منافسات الدورة، مشددا على استمتاع اللاعبين بهذه التجربة الفريدة.