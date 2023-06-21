منصور السلطان



ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أمس القبض على وافد من الجنسية المصرية مخالف للإقامة في منطقة المهبولة بحوزته كيس به مادة «الشبو» المخدرة وأدوات للتعاطي.



الجدير بالذكر، انه بعد ضبط الوافد وتوقيفه تبين أنه بحالة تعاط، وبالاستعلام عنه اتضح أنه مخالف لقانون الإقامة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس به مادة «الشبو» المخدرة، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يُروج المواد المخدرة على الشباب في المقاهي، وأنه كان في طريقة لبيع كمية «الشبو» على أحد زبائنه، وعليه تم اقتياده وإحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.