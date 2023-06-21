

عبدالله قنيص



أحال رجال مباحث حولي مواطنا في العقد الرابع من عمره إلى النيابة العامة يوم أمس لتورطه في سرقة 12 مركبة، بواقع 8 مركبات في محافظة حولي و4 مركبات في منطقة السالمية.



وأقر المواطن بسرقة المركبات وتفكيك بعض من أجزائها ومن ثم قام بإعادة بيعها كقطع غيار على محلات في السكراب، وأكد أنه ارتكب جرائم السرقات تلك بمفتاح مصنع وذلك للإنفاق على تعاطي المواد المخدرة والتي أدمنها قبل سنوات.



وبالاستعلام عن المتهم تبين أنه من أرباب السوابق في قضايا سرقات وسبق اتهامه في قضيتي سلب بانتحال صفة رجال أمن وقضية تعاطي مواد مخدرة.



وقال مصدر أمني ان معلومات وردت الى رجال مباحث حولي تفيد بأن المتهم بسرقة 8 مركبات في مناطق السالمية وميدان حولي هو مواطن ويقيم في منطقة الفحيحيل ليتم عمل كمين مقابل منزله وضبطه، وبالتحقيق معه أرشد عن 3 مركبات سرقها وتركهـا فـي مناطق غير مأهولة.



وبالانتقال الى تلك المركبات تبين أنه نزع منها بعض القطع الثمينة. وبمزيد من التحقيقات اعترف بسرقة 12 مركبة في محافظتي حولي والعاصمة.