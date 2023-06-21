أسامة أبو السعود

استكمالا لدورات «وفاق» البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج، نظم قطاع الأسرة والتحكيم في وزارة العدل دورة أخرى لفئة الرجال تحت إشراف وتنفيذ إدارة الاستشارات الأسرية.



واستعرض د.بسام الشطي خلال الدورة محاور كثيرة منها حقوق الزوجين المختلفة، وذلك للوصول إلى التوافق الزوجي والحد من نسبة الطلاق.



وأكد الشطي خلال المحاضرة أهمية توزيع المسؤوليات والمهام بالعدل بين كلا الزوجين، والتطلع لتخطي عقبات طريق الحياة الزوجية.

هذا، وستعقد الدورة أسبوعيا وعلى مدار العام، لزيادة الوعي بالحقوق الزوجية وتعزيز الشعور الإيجابي تجاه الأسرة.