بشرى شعبان

كشفت د. مريم العازمي الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة، عن اجتماع عقدته الأمانة العامة للمجلس مع السفارة الأميركية ممثلة بالمعنية بإعداد تقارير حقوق الإنسان شانون روز وممثلين عن وزارة الخارجية.



وقالت العازمي في تصريح صحافي إن المجتمعين ناقشوا آليات العمل في مراكز الحماية التابعة للمجلس، بالإضافة الى الخدمات التي تقدم لنزلاء المراكز وآلية التواصل مع المراكز وطرق تقديم البلاغات، وأطلعوا على ما تم تطويره في مجال توفير الحماية المتكاملة لنزلاء المراكز ومنح العاملين الضبطية القضائية وفقا لقانون العنف الأسري، لاسيما المواد الخاصة بحماية كل أفراد الاسرة.



وأضافت: تم الاتفاق على التعاون في مجال التدريب والتأهيل بين الجانبين وكل ما يسهم في تطوير الخدمات.



حضر الاجتماع إلى جانب الأمين العام كل من رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بتول نقي ورئيس قسم التنسيق والمتابعة دلال الزامل والباحثين القانونين يوسف اليعقوب، وفالح العجمي والاختصاصي القانوني حمد القرشي.