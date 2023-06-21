دمشق- هدى العبود

أرخت الحرب السورية بظلالها على كل فئات الشعب السوري، خاصة الشباب منهم، فمنهم من امتطى البحار ليلاقي مصيره غرقا أو النجاة الى ضفاف المجهول الأوروبي، عله يجد الأمن والأمان ولقمة العيش الكريمة، هذه الأحداث كانت نهرا من القصص والحكايات للكتاب والنقاد والمثقفين والإعلاميين الذين أسهبوا من خلال أعمال سينمائية وتلفزيونية كان أبرزها مسلسل «فوضى» و«الندم» و«ظلال الياسمين» وفيلم «دمشق حلب»، واليوم نجد النجم السوري رشيد عساف يتصدى لما آلت إليه حال فتيات سوريات قصدن دولة عربية للعمل والعيش الكريم، ترى أي نوع من المآسي سيجسدها الفيلم الذي حمل اسم «ظلال مهجورة»؟ وأي أحداث سنشاهدها بإدارة المصور د.تامر جوزيف وجلال ناصر من خلال العمل الذي يجري تصويره في دولة الإمارات.



يجسد عساف في الفيلم دور رجل أعمال مغترب يعيش في الخليج العربي يحاول قدر الإمكان الدفاع عن السوريات ضد ما يتعرضن له من حياة صعبة، حسب رؤية وفكرة وإخراج مجد طالب الحجلي، سيناريو وحوار د.أيوب الحجلى، وتدور أحداث العمل في إطار غامض حول جريمة قتل يتشارك في كشف ملابساتها وأحداثها لفيف كبير من النجوم العرب، أبرزهم بأدوار البطولة من سورية: رشيد عساف، نادين خوري، ولاء عزام، دلع نادر، لين برازي، نيرفانا أبو ترابي، لانا سكر، أمين الطويل، أسمر مسعو، أحلام حامد، والمطرب نعيم الشيخ، أيوب الحجلي، ومن الإمارات: هيا القايدي، ومن مصر: عبير اليوسف، وسيشهد الفيلم عودة النجمة حورية فرغلي بعد تعرضها لوعكة صحية انقطعت على اثرها خمسة أعوام عن الحياة السينمائية والفنية، وبمشاركة باقة من ضيوف الشرف العرب.