عبدالكريم العبدالله

أكد رئيس فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية د.عبدالرحمن المطيري اكتمال الاستعدادات والتجهيزات الطبية بالعيادات الطبية في مقر البعثة الطبية بالنسيم والبدء بالتشغيل الفعلي ابتداء من اليوم من فريق الخدمات الطبية، وذلك لتقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله المنتسبين للحملات الكويتية والذين سيكتمل وصولهم تباعا إلى مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة.



وقال المطيري ان فريق الخدمات الطبية يضم التخصصات الطبية العلاجية المختلفة وبجانب الأطباء، مفتشين صحيين وفني طوارئ طبية وأعضاء الهيئة التمريضية وصيادلة وفنيي صيدلة وإداريين بالإضافة إلى الكادر الطبي المرافق لحملات الحج الكويتية والذين يقدمون خدمات الرعاية الأولية لحجاج الحملات وتحويل الحالات التي تتطلب ذلك إلى عيادات فريق الخدمات الطبية بالنسيم، كما ان الفريق يقوم حاليا بتوزيع الأدوية المخصصة على حملات الحج الكويتية من مقر البعثة بالنسيم، كما تم توفير سيارات إسعاف لنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى التحويل المستشفى.



وبدوره، أعلن نائب رئيس فريق الخدمات الطبية مغير الشمري عن الاستعدادات والتجهيزات الطبية بعيادات بعثة الحج الكويتية والتنسيق مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية وتنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات الصحية بالمملكة لحماية حجاج بيت الله الحرام والمحافظة على صحتهم، داعيا الحجاج وحملات الحج الكويتية لتنفيذ تلك الاشتراطات الصحية والتواصل المستمر مع فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية طوال فترة أداء مناسك الحج.



وأضاف الشمري ان موسم الحج يعد أحد أهم المناسبات السنوية التي تستدعي تضافر الجهود الحكومية لضمان أفضل رعاية لحجاج بيت الله الحرام، كما ان وزارة الصحة تحرص على تقديم الخدمات الوقائية التي تتمثل في توفير التطعيمات اللازمة قبل السفر في مراكز الصحة الوقائية المنتشرة في جميع المحافظات وتوزيع الكارت الصحي على الحجاج وتنظيم الحملات التوعوية التي تم تدشينها قبل موسم الحج وأثنائه والإجابة عن أسئلة الحجاج ونشر الوعي الصحي فيما بينهم.