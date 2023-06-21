بيروت - زينة طبّارة

رأى المدير التنفيذي لرؤية العوربة الكاتب والمحلل السياسي نوفل ضو، ان ما شهدناه حتى الساعة من جلسات على مدى 8 اشهر لانتخاب رئيس للجمهورية، كان من الناحية التقنية، مسرحية هزلية، وانعكاسا لفائض القوة ومنطق البلطجة اكثر مما هو لعبة ديموقراطية قوامها تطبيق الدستور، لكنه في الوقت عينه ومن حيث المفهوم السياسي للحدث، كان معارك سيادية حقيقية لمنع حزب الله من الاستمرار في فرض رئيس من معجنه السياسي، معتبرا بالتالي ان ما يمكن استخلاصه من جلسة يوم 14 الفائت، هو نجاح مجموعة نيابية في منع حزب الله من استخدام مجلس النواب منطلقا لتمرير مرشحه وإجلاسه على كرسي بعبدا.



اما من ناحية الأرقام، 59 لمرشح المعارضة جهاد ازعور مقابل 51 لمرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، فوصفها ضو في تصريح لـ «الأنباء»، باللعبة التي لا ولن تستقيم في ظل غياب الديموقراطية، وهيمنة السلاح غير الشرعي، ومنطق الغلبة بفائض القوة، معتبرا من جهة ثانية، ان إدارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسات انتخاب الرئيس، لم تفاجئ احدا لا من الناحيتين الديموقراطية والدستورية، ولا من ناحية تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، فالرئيس بري يتصرف بهذه الطريقة منذ اكثر من 30 سنة، ولم يكن يوما «ضمانة» للبنان والسلم الأهلي، انما هو جزء لا يتجزأ من «الثنائي الإيراني» في لبنان، وليس الثنائي الشيعي كما يحلو للبعض توصيفه، لا بل هو بتعبير ادق، الوجه الثاني لحزب الله انما بربطة عنق.



وعليه لفت ضو الى اننا لسنا امام معركة انتخاب رئيس للجمهورية، بقدر ما نحن امام معركة خيارات سياسية استراتيجية لقيام الدولة اللبنانية، وليس المطلوب بالتالي اختيار شخصية لرئاسة الجمهورية، انما اختيار توجه سياسي يستولد الشخص المطلوب له وللمرحلتين الراهنة والمقبلة، الا ان المشكلة تكمن بوجود من يريد رئيسا لإدارة الأزمة، بما يمنع الوصول الى حل جذري للمشاكل التي يتخبط بها لبنان واللبنانيون، فيما الواقع هو ان الحل يتطلب خيارات واضحة وثابتة، اذ لم يعد باستطاعتنا صياغة تسويات بين الدولة واللادولة، بين سلاح الشرعية والسلاح غير الشرعي، بين الجيش والميليشيا، بين الانتماء للمجتمع الدولي والحفاظ على مصالح ايران في لبنان، بين الاذرع الإيرانية والمصالح العربية في المنطقة، خيارات يتحدد بضوئها الحليف والصديق والشريك، وأصحاب المشاريع الإقليمية لاسيما مشاريع الممانعة منها، وفي طليعتها المشاريع الإيرانية في لبنان والمنطقة العربية.



وعما اذا كانت الفوضى الراهنة على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية ستنتهي لصالح قائد الجيش العماد جوزاف عون، لفت ضو الى ان انتقال قائد الجيش من اليرزة الى قصر بعبدا، لا يعني انتقال مؤسسة الجيش اللبناني من كونها أداة تنفيذية عسكرية للسلطة السياسية، الى صاحبة قرار سياسي مستقل، لأن وصول قائد الجيش الى السدة الرئاسية، سينتزع منه الدور الفعلي في إدارة المؤسسة العسكرية، وذلك وفقا للنص الدستوري القائل ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي «تأتمر بمجلس الوزراء مجتمعا»، ما يعني انه سيكون بحاجة الى تعاون الجميع معه لإنجاح عهده، ويبقى السؤال الكبير في ظل النص الدستوري: هل وصول جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية سيمكنه من إعادة لبنان الى موقعه العربي والدولي؟ ومن استعادة دوره كشريك طليعي في نظام العوربة او العروبة المعولمة؟ وهل سيمكنه إعادة لبنان الى الخريطة العالمية اقتصاديا وثقافيا وصحيا واجتماعيا؟ ام انه سيكون كغيره من الرؤساء السابقين بحيث تفرض عليه موازين القوى الخارجية الي تكبل مساره وتمنعه من تنفيذ برنامجه الوطني؟ ما يعني ان المطلوب خيارات سياسية استراتيجية، لا تعبئة موقع الرئاسة لإنهاء الشغور.