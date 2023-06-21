تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة د.خالد بن محمد العطية والذي هنأه فيه بمناسبة توليه لمهام منصبه الوزاري الجديد.

بدوره، أعرب الشيخ أحمد الفهد عن بالغ شكره وتقديره على هذا الاتصال، والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة، التي تجمع الكويت بدولة قطر الشقيقة.



كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.