بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالإنابة في وزارة الشؤون حمد الخالدي عن وجود تنسيق بين الوزارة والأمانة العامة للأوقاف لتنفيذ مصرف مشروع الأضاحي بقطاع الرعاية الاجتماعية للعام الحالي.



وقال الخالدي في تصريح صحافي: أطلقت الوزارة مشروع الأضاحي الحية الذي يعتبر من أهم البرامج السنوية التي تنفذها إدارة التوعية والإرشاد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بوصفها شعيرة إسلامية حث عليها ديننا الحنيف.



وأضاف أن هذا المشروع هو ثمرة الاتفاقية المبرمة مع الأمانة العامة للأوقاف الذي استهدف ذبح نحو 20 أضحية لهذا العام، توزع على مختلف إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية بالدور الإيوائية: الحضانة والأحداث والمسنين، بهدف تنشئة الأبناء والنزلاء على إحياء سُنة النبي ، ومشاركتهم بالأعياد والمناسبات الإسلامية السنوية، فضلا عن تعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لما فيه خير لأبناء وطننا.



وتوجه بالشكر والامتنان للأمانة العامة للأوقاف على دعمها السنوي السخي.