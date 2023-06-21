زكّت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم النائب د. عادل الدمخي رئيسا للجنة والنائب أسامة الزيد مقررا.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن أمام اللجنة تحديات كبيرة لأنها في طور مناقشة وإقرار الميزانية المقبلة.

وبين أن الميزانية كبيرة والوقت ضيق جدا ولكن اللجنة ستحاول جاهدة الانتهاء من مناقشة الميزانية وإعداد التقارير اللازمة لرفعها للمجلس خلال الوقت المتاح مع ضمان جودة العمل.



من جانب آخر، قال الزيد إن اللجنة ستعمل على تكريم العاملين في المكتب الفني على الإنجاز الذي حققوه باعتبارهم أول من أثار قضية ضيافة الداخلية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية أخيرا.



وأضاف إن اللجنة رأت وجوب تقديم الشكر والامتنان لهذه الكوكبة من الشباب الكويتي العاملين في المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي.