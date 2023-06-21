أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بجولات ميدانية في مناطق المحافظة لرفع كل ما يعيق الطريق ويشوه المنظر العام في إطار للارتقاء بمستوى النظافة ضمن حملة «ديرتنا تستاهل».

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء محمد الجبعة أن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة وأن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة، مشددا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

وذكر الجبعة ان الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي شملت مناطق المحافظة وأسفرت عن تحرير 77 مخالفة تنوعت ما بين 50 مخالفة لإشغالات الطريق وباعة جائلين و27 مخالفة نظافة بالإضافة الى إزالة 217 سيارة تنوعت ما بين 204 سيارات مهملة و13 سيارة فودترك.