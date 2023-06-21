فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على منتخب نيبال اليوم الأربعاء 3-1 في بداية مشواره ببطولة اتحاد جنوب آسيا التي تقام على ستاد سري كانتيرافا في مدينة بنغالورو جنوب الهند.

سجل خالد ابراهيم الهدف الأول لمنتخبنا، فيما أحرز شبيب الخالدي الهدف الثاني ومحمد دحام الهدف الثالث.

وانطلقت منافسات البطولة اليوم بمشاركة سبعة منتخبات الى جانب منتخبنا، وهي: الهند وباكستان ونيبال ولبنان وبنغلاديش والمالديف وبوتان.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الهند مع باكستان اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي تضم الكويت ونيبال أيضا، كما سيواجه منتخبنا باكستان، فيما يلتقي منتخب الهند مع نيبال في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السبت المقبل.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات لبنان وبنغلاديش والمالديف وبوتان، وسيلتقي لبنان مع بنغلاديش والمالديف مع بوتان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية غدا الخميس. ويلتقي بوتان مع لبنان وبنغلاديش مع المالديف الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.