تسكين المناصب القيادية و«الإشرافية» الشاغرة للارتقاء بمستوى الأداء

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد قدرة الوزارة على تلبية احتياجات الدولة من كهرباء وماء خلال الصيف الحالي، لافتا إلى حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها المستقبلية وفق جداولها الزمنية المحددة بما يعزز من قدرتها الإنتاجية.

وأشار الاستاد في تصريح صحافي إلى استمرار الوزارة في أخذ الموافقات الخاصة للشراء من الشبكة الخليجية لضمان عملية التشغيل الآمن لوحدات الانتاج، لحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع سواء الخاصة بالوزارة أو التي سيتم طرحها عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشاد الاستاد بدور جميع العاملين في الوزارة على جهودهم التي يبذلونها لضمان ايصال خدمات الوزارة لجميع العملاء، مبينا أنه «بصدد مقابلة مجلس ادارة نقابة العاملين في الوزارة للاستماع الى مطالبهم وكيفية مساندتهم لتحقيق تلك المطالب وفق الأطر القانونية».

وأشار الوزير إلى حرصه على تسكين المناصب القيادية الشاغرة وكذلك مناصب الوظائف الاشرافية الشاغرة للارتقاء بمستوى اداء الوزارة.

يذكر ان الوزير الاستاد تفقد عددا من قطاعات الوزارة في مبناها الرئيسي، للوقوف على سير عمل ادارات وأقسام تلك القطاعات، حيث استمع خلال جولته من المسؤولين والموظفين في تلك القطاعات إلى شرح مفصل حول مهام كل ادارة والأعمال المنوطة بها.