استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في قصر بيان اليوم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د. حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيرها.

حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات.