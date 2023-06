No Hard Feelings



تصبح «مادي» على وشك فقدان المنزل الذي تربت داخل جدرانه، فتقرر المشاركة في خطة لمساعدة عائلة ثرية ومواعدة ابنهم الانطوائي «بيرسي» والبالغ من العمر 19 عاما، لكن سرعان ما تكتشف «مادي» أن مهمتها ليست سهلة.



العمل من إخراج وتأليف: جين ستوبنتسكي، بطولة: جينيفر لورانس، إيبون موس باكراك، ناتالي مورالس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 29 الجاري.

\





Indiana Jones and the Dial of Destiny



تدور حكاية الفيلم في عام 1969، حيث يعيش عالم الآثار والمغامر «إنديانا جونز» حياة عادية بعيدة عن الإثارة التي اعتاد عليها، لكنه سرعان ما يعود في مغامرة برفقة ابنته الروحية «هيلينا» في مواجهة مع رجل نازي يدعى «فولر».



الفيلم من إخراج: جيمس مانغولد، بطولة: هاريسون فورد، فيبي والر بريدج، مادس ميكلسن، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 29 الجاري.