«إثارة الجدل» هو العنوان الأبرز الذي يرافق إنتاجات «ديزني»، ليس فقط أخيرا مع إصدار الفيلم السينمائي «The Little Mermaid»، بل تقريبا مع كل عمل جديد تقوم بطرحه، أيضا هذا الأمر لا يشمل السنوات الأخيرة، إنما حالة الانتقاد والرفض واجهها عالم «ديزني» منذ إصدارات القرن الماضي.



اتهمت «ديزني» في الماضي بأنها لا تقدم محتوى أصليا، وقصصها كلها مستقاة من القصص الشعبية، كما رافقت كثير من أعمالها ولسنوات تهمة العنصرية، سواء تجاه المرأة أو الثقافات الأخرى على امتداد المساحات الجغرافية للعالم، لذلك كان القائمون على عالم «والت ديزني» غالبا ما يأخذون تلك الانتقادات بعين الاعتبار، حيث شاهدنا منذ زمن إنتاجات أصلية، وأعمالا سينمائية راعت اختلافات الشعوب وخصوصيتها الاجتماعية والعرقية والسياسية.



يحقق فيلم «The Little Mermaid»، إيرادات عالية في شباك التذاكر عالميا، فقد تجاوزت إيراداته عتبة 345 مليون دولار، حتى وقت كتابة هذا المقال، لكنه يواجه سيل من الانتقادات بسبب اختيار ممثلة من أصول أفريقية، لتأدية دور «حورية البحر»، في نسخة الريميك «Live Action»- أفلام الحركة الحية- المأخوذ عن فيلم الأنيميشن والذي طرح عام 1989، بشخصية أميرة بيضاء البشرة، وذات شعر أحمر، وهنا نطرح سؤالا: هل بإمكان هذه الانتقادات أن تحد من نجاح العمل؟