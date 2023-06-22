توصل مان سيتي الانجليزي المتوج بالثلاثية الموسم المنصرم الى اتفاق مع تشلسي لضم لاعب الوسط الكرواتي الدولي ماتيو كوفاتشيتش مقابل 30 مليون جنيه (38 مليون دولار)، وفق ما أفادت تقارير أمس.



وسيدفع «السيتي» 25 مليون جنيه لضم ابن الـ29 عاما بالاضافة الى خمسة ملايين من مكافآت محتملة.



ويدخل كوفاتشيتش، الذي وصل الى تشلسي في 2018 من ريال مدريد الاسباني ـ على سبيل الاعارة بداية ـ عامه الاخير في عقده مع النادي اللندني.



وسيصبح الصفقة الاولى لـ «السيتيزن» خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وسيمنح المدرب الاسباني بيب غوارديولا خيارات في خط الوسط مع الرحيل المحتمل للالماني إلكاي غوندوغان الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الجاري ولم يمدده حتى الآن.