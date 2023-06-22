

لماذا يزيد الطقس الحار من تكون حصوات الكلى وكيف يمكن تجنب هذا الخطر؟



بعيداً عن ضربة الشمس والتسمم الشمسي، يمكن لأشهر الصيف الحارة أن تجلب مخاطر صحية أخرى، أهمها حصوات الكلى. ويشهد الصيف زيادة ملحوظة في الإصابة بحصوات الكلى نتيجة لزيادة التعرض للتعرق وفقدان السوائل من الجسم، ما يؤدي إلى زيادة تركيز الأملاح في الجسم، والذي يمكن أن يتطور في النهاية إلى حصوات في الكلى.



ورغم أن احتمال الإصابة بهذه الحالة المؤلمة يزداد خلال درجات الحرارة المرتفعة، إلا أنه لحسن الحظ، يمكن اتخاذ خطوات لمنع تكون الحصوات، وذلك في المقام الأول عن طريق زيادة شرب الماء وإجراء تغييرات صغيرة على نظامك الغذائي. وتقدم ميغان بولنر بعض النصائح لتجنب حصوات الكلى والألم الحاد الذي يمكن أن تسببه.



وقالت في بيان: «بمجرد أن تحصل على حجر واحد، لديك احتمال يصل إلى 50% في الحصول على حجر آخر في غضون السنوات العشر القادمة، لكن العديد من عوامل الخطر لتكرار حصوات الكلى تحت سيطرتك، وتغيير عاداتك الغذائية يمكن أن يحدث فرقا كبيرا». وتشمل العوامل المساهمة في تكون حصوات الكلى التاريخ العائلي، وأمراض الكلى الكامنة، والسمنة، والسكري، والخيارات الغذائية، والجفاف المزمن، وأمراض الأمعاء الالتهابية. وتشمل الأعراض آلام أسفل الظهر الشديدة من جانب واحد والغثيان والقيء والحمى والقشعريرة والبول الدموي. ومع ذلك، لا تظهر أي أعراض على البعض.



ولكن كيف تتجنب هذا الخطر الصحي؟ توصي بولنر بما يلي:



- شرب المزيد من السوائل للبقاء رطبا لتخفيف البول، على الأقل 8 أكواب من الماء يوميا إذا كان لديك حصى في الكلى سابقا.



- شرب المزيد من الماء إذا كان الجو حارا بالخارج وكنت تتعرق.



- إضافة عصير الليمون إلى الماء لأن حمض الليمون يلتصق بالكالسيوم للمساعدة في منع تكون الحصوات. -الحد من تناول الصوديوم. يزيد تناول نظام غذائي عالي الصوديوم من كمية الكالسيوم في البول.



- تناول الكثير من الفواكه والخضراوات، والتي يمكن أن تساعد في زيادة الحامض البولي ومنع حصوات الكلى.



- قلل من البروتين الحيواني والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالحصوات. لا يشمل ذلك اللحوم الحمراء فحسب، بل يشمل أيضا الدجاج والأسماك حتى البيض.

المصدر: «ميديكال إكسبريس»

