

الخضار الورقية والأدوية



قال الطبيب ألكسندر مياسنيكوف، إن الخضار على الرغم من احتوائها على الفيتامينات والعناصر المعدنية، إلا أن البعض يجب عليه عدم تناولها، مشيرا إلى أن الخضار مصدر مهم للعناصر المعدنية والفيتامينات بما فيها فيتامين K، فإذا كان هذا إيجابيا لغالبية الناس، فإنه لمجموعة محددة من المرضى مشكلة.



ووفقا له، لقد اتضح أن فيتامين K لا يصلح للمرضى الذين يتناولون أدوية مضادة لتخثر الدم (أدوية ترقق الدم)، لأن مفعول فيتامين K يتعارض مع مفعول الأدوية المذكورة. لذلك إذا أكثر الشخص من تناول الخضراوات فإن مفعول أدوية ترقق الدم ينخفض كثيرا. واستنادا إلى هذا الواقع، ينصح مياسنيكوف جميع من يتناول أدوية ترقق الدم بتناول الخضار بحذر وعدم الإفراط بتناولها.

المصدر: «فيستي. رو»

