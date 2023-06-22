العلمي اختتمها بالكيمياء والأدبي قدم التاريخ



عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية المناطق التعليمية الى سرعة ارسال كشوفات المعلمين المتميزين للعام الدراسي 2023/2022 حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات اللازمة.



وشدد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني على أن يتم إرسال أسماء المرشحين والمدارس المتميزة للتكريم في اليوم العالمي للمعلم، وذلك وفق الشروط والضوابط في هذا الشأن، على أن يتم تدقيق الأسماء المرشحة ومراجعتها في صورتها النهائية لإرسالها في موعد أقصاه نهاية يوليو.



من جهة أخرى، اختتم طلبة الثانوية العامة بالقسم العلمي أمس اختبارات نهاية العام بامتحان الكيمياء، بينما ادى طلبة القسم الادبي اختبار تاريخ العالم الحديث والمعاصر على ان يكون اليوم الخميس امتحان الاحصاء هو الأخير للقسم الأدبي وبه يكون الطلبة قد وصلوا الى المحطة الأخيرة من فترة الامتحانات وبعد ذلك تتجه الأنظار لكنترول الاختبارات وانتظار اعلان النتيجة النهائية لطلبة الثانوية العامة بعد التصحيح والتدقيق والمراجعة.



من جانبها، قالت رئيسة لجنة ثانوية الرتقة - بنات ومديرة ثانوية السالمية - بنات آمال القلاف إن اللجنة ضمت 20 لجنة للقسمين العلمي والأدبي، مضيفة أن عدد الطالبات بلغ 173 طالبة من ثانوية الرتقة، و136 طالبة من المراكز المسائية.



وأشارت القلاف إلى أنه تم تجهيز قاعات الامتحان بكل ما يلزم للطالبات، والتأكد من سلامة الصيانة وأجهزة التبريد، منوهةً إلى أن إدارة المدرسة التزمت باللوائح والشروط المنصوص عليها بلائحة الغش.



وأضافت القلاف أن الامتحانات تسير باللجنة على أكمل وجه بالتعاون مع منطقة الأحمدي التعليمية ، واتسمت بالهدوء والمرونة ، متمنية النجاح والتوفيق والسداد لأبنائنا الطلبة، وفتح أبواب العام الخارجي من خلال اختيار التخصصات المناسبة لهم، وتحقيق النتائج المرجوة.



من جهته، ذكر رئيس لجنة ثانوية أنس بن مالك للبنين التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية خالد المحيني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان 228 طالبا من القسم العلمي ، و75 طالبا من القسم الأدبي موزعين على أربع لجان رئيسية مقسمة إلى 20 لجنة فرعية، بالإضافة إلى لجنتين خاصتين ، ولجنة من مدرسة الكويت الأهلية الحديثة التي شملت 190 طالبا.



وأضاف المحيني أن إدارة المدرسة استعدت كعادتها قبل فترة من الامتحانات بتجهيز اللجان والفصول، وذلك بوضع اللوحات المتعلقة بالتعليمات والشروط الخاصة بدخول الامتحان، وتعليق اللوحات الإرشادية المحفزة التي تدعو إلى خفض التوتر والقلق، بالإضافة إلى تجهيز الجداول الخاصة بالامتحانات، وأرقام الجلوس و لائحة الامتحانات.



كما أكد المحيني على سلامة الصيانة وأجهزة التبريد، و توفير طاقم كامل من الممرضين لمتابعة أي حالة طارئة، بالإضافة إلى توفير المشروبات الباردة لراحة الطلبة، مثمنًا دور وزارة الداخلية على جهودها لحفظ الأمن والسلامة وتنظيم عملية السير.



كما أشار المحيني إلى أن الامتحانات سارت وفق وتيرة هادئة ومرنة خالية من أي مشاكل أو عراقيل ، متمنيا لطلبتنا النجاح والتوفيق في أداء الامتحانات.