محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الكويت أعلنت عن موعد نهائي جديد لتقديم العروض الخاصة بمناقصة مشروع إعادة الغطاء النباتي المقدرة قيمته بنحو 675 مليون دولار، والتي تم طرحها مؤخرا كجزء من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.



واضافت المجلة ان ذلك جاء من خلال اعلان الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن موعد الإغلاق الجديد بعد ان انتهى الموعد النهائي السابق لتقديم العطاءات في 18 يونيو الجاري.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن أصحاب المصلحة والمعنيين بالمشروع توقعوا تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات بسبب ضرورة تقديم الردود على استفسارات المقاولين والتي تبين انها تحتاج إلى المناقشة والموافقة عليها ونشرها، وقد تم بالفعل تمديد الموعد النهائي مرة واحدة من تاريخ الإغلاق السابق في 16 أبريل.



ومن المتوقع أن تتم ترسية العقود الأربعة لإعادة الغطاء النباتي التي طرحتها شركة نفط الكويت على أربعة مقاولين منفصلين وتشمل مجموعة واسعة من أنشطة العمل، وقد تم تقسيمها إلى أعمال تمكين وأعمال إعادة الغطاء النباتي، وتشمل فئة التمكين المطلوبة الاعمال التالية:



٭ دراسات الصحة والسلامة والبيئة



٭ المسوحات الطبوغرافية



٭ شق الطرق



٭ تركيب مكاتب مؤقتة بالمواقع



٭ تقييم المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة



٭ إجراء عمليات المسح الجيوفيزيائي للذخائر غير المنفجرة وإزالتها من المواقع.



٭ تركيب سياج



٭ تركيبات لمراقبة مياه الآبار الجوفية



٭ تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشاتل زراعية في الموقع



٭ تصميم وإنشاء المكاتب الدائمة



٭ تصميم وبناء وتشغيل خط أنابيب المياه والخزانات المرتبطة به



٭ تصميم وبناء وتشغيل نظام دائم لمعالجة المياه وملحقاته



٭ البنية التحتية لآبار المياه والتوصيلات



اما أعمال إعادة الغطاء النباتي المطلوبة فتشمل ما يلي:



٭ توريد المصنع وتسليمه



٭ إجراءات الزراعة والتخطيط



٭ الري



٭ الرعاية اللاحقة والصيانة



وختمت المجلة بالقول ان الشركات الفائزة بالعقود ستستخدم التربة التي تخضع للمعالجة حاليا لتخليصها من التلوث النفطي في سياق مشاريع المعالجة الجارية، على ان يصار الى توزيعها في مناطق متعددة ومن ثم زراعتها بالنباتات المحلية.



تجدر الاشارة الى انه قد تمت الموافقة على زراعة نحو 10 أنواع مختلفة من الاعشاب والشجيرات في المشروع، بالإضافة إلى نوعين آخرين مختلفين من الأشجار.