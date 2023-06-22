بيروت - عامر زين الدين



حيا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى «مشايخ وأبناء الجولان العربي المحتل حيال التحركات التي يقومون بها، دفاعا عن هويتهم وتمسكهم بأرضهم وتصديهم للمخططات الاسرائيلية التوسعية، التي تحاول سلخهم عن جذورهم وقضم المزيد من أراضيهم تحت حجج مختلفة».



وإذ أعرب عن «تضامنه الكامل مع أبناء الجولان ووقوفه إلى جانبهم بوجه التعديات والاعتداءات الهمجية، نوه ابي المنى ببيان «الموقف الموحد والجامع لأبناء الجولان الذين يعانون من ظلامية الاحتلال وتمييزه العنصري وسائر العشيرة المعروفية، في النضال المستمر لصون الحقوق والثوابت، انطلاقا من التاريخ المشرف الذي تميز به تراث الطائفة المعروفية على مر العصور».



بدوره، علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الأحداث في الجولان المحتل قائلا: «وقفة رائعة وبطولية لعرب الجولان ولعرب فلسطين في جنين وغزة وكل مكان».



وأضاف جنبلاط في حديث لقناة «الميادين»: «ان أي وهم بأن اسرائيل سترحم أحدا من الاستيطان ومصادرة الاراضي هو ضرب من الخيال، لذلك أدعو الى مزيد من التضامن العربي الوطني من الجولان إلى فلسطين وغزة، وحدها الوقفة الموحدة تستطيع أن توقف هذا المشروع الصهيوني اليهودي».



وتابع «يجب أن تكون هناك وحدة في الموقف للفلسطينيين العرب، ولا مجال للاستمرار بما يسمى بالتفاوض من أجل التفاوض، ولا بد من العودة إلى الكفاح السلمي، وحتى الكفاح المسلح كما جرى في جنين، وهنا تكمن أهمية الموقف العربي المحيط».