خديجة حمودة



وصل الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي، امس إلى مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، والتي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.



وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث المهم تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين البلدين، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا.



ويعتزم الرئيس السيسي التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء في هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ (COP27)، وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلا عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.



كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.