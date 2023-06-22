بيروت - داود رمال



أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس جدول أعمال حافل بالبنود، لاسيما طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على تجديد ولاية اليونيفيل للفترة 2023 ـ 2024.



كما أقر المجلس، مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب. وطلب وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة الموافقة على آلية شراء القمح (الطري والقاسي) والشعير من المزارعين اللبنانيين. وطلب وزارة البيئة الموافقة على الخطوات التنفيذية للتوجه الاستراتيجي السادس المتعلق بالمطامر الصحية التي تناولها قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 20/5/2022 وتحديدا تلك الملحة في المناطق الساحلية والتي سيصل قسم منها إلى قدرته الاستيعابية القصوى خلال العام 2023 أو أوائل العام 2024. وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إعادة درس وتعديل العقد المبرم بين الدولة اللبنانية وشركة سوليدير لاستثمار المرفأين السياحيين الشرقي والغربي في بيروت. وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني وتأمين الاعتمادات اللازمة. وإصدار قانونين يرميان إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، وإصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية وترمي إلى ترقية ضباط في الأجهزة الأمنية كافة.



واتخذ مجلس الوزراء القرار بالطلب من وزير التربية إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة، وقال وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي «لقد عرضت وجهة النظر التربوية التي كنت مزودا بها من المديرية العامة للتربية ودائرة الامتحانات والمركز التربوي للبحوث والإنماء، ورأي المدارس الخاصة الذين أجمعوا على ضرورة إجراء هذا الامتحان، الا انني استمعت الى ما أدلى به السادة الوزراء، وبصورة خاصة فإن العنصر الذي كان حاسما، هو قول وزير الداخلية عن امكانات القوى الأمنية في تأمين سلامة الامتحانات وضرورة تركيز الجهد على اجراء امتحانات الثانوية العامة بدل الجهد الذي سيصرف على الشهادة المتوسطة، لأن هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الأمن، لذلك اتجهنا الى هذا الخيار، مؤكدا انه لا مناص من إجراء هذه الامتحانات، وقد تأمنت أموالها كما اعلنت سابقا ولكن اذا كان هناك عنصر من عناصر اجراء هذه الامتحانات غير جاهز وهو عنصر قوى الأمن فنحن لا يمكننا الا ان نكون متفهمين لهذا الطلب».



وعما إذا تطرق المجلس إلى الحملات التي تشن على الحكومة عبر «تلفزيون لبنان»، أوضح الحلبي انه «تكلم مع وزير الشباب والرياضة عن هذا الأمر، ولفت النظر، وكنا نتمنى ان يكون وزير الاعلام موجودا معنا، وقد أيد الرئيس ميقاتي كلام الوزير كلاس بعدم استعمال «تلفزيون لبنان» منصة لمهاجمة الحكومة».



وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: منذ دعونا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاما يشكك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية. والغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية، ويتحامل على الحكومة، ولذلك ندعو الى الاسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة. نحن ضد التعطيل ومع الانتاجية المستمرة.



وتابع ميقاتي: في الجلسة النيابية التشريعية الأخيرة سمعنا أسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الاطار أقول ان فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من معالي الوزير يبذل جهدا كبيرا لانجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لإرسالها الى السادة الوزراء تمهيدا لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها. وهنا اكرر ما سبق وقلته من أن البعض سيعمد فور اقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو انه لا صلاحية للحكومة في اقرار الموازنة، وهم انفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة، نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر.