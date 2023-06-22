أسامة دياب



أكد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو ان دعم وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج هو الركيزة الأساسية والأولوية التي سيعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الجانبين بحاجة إلى الاستثمار في تعزيز الثقة، وبناء السلام والازدهار، ووضع ملامح المستقبل المشترك. وأضاف - في لقاء جمعه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الخليجية في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل - إلى ارتباط أوروبا الوثيق بالمنطقة العربية، مستشهدا بالدور التاريخي للمنطقة العربية وتأثيرها على أوروبا فيما يتعلق بالعلوم والفلسفة والإنسانية والقانون والتمويل والتجارة. وتابع: هذه المرة الأولى التي تعين فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ممثلا خاصا لمنطقة الخليج، وهذا أفضل دليل على طموح الاتحاد الأوروبي في الارتقاء بشراكته مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى جديد أكثر إستراتيجية.