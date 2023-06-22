عاطف رمضان



استقبل ديوان الرقبة بمنطقة الدسمة المهنئين وكذلك رواده من ابناء المنطقة مساء الثلاثاء بحضور عدد من الشخصيات، وذلك بمناسبة نيل الوزير فالح الرقبة الثقة السامية لتوليه حقيبتي وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون الاسكان.



وفي البداية، رحب الوزير الرقبة بالحضور الذين حضروا لتقديم التهاني والمباركة، سائلا الله تعالى ان يعينه على حمل الأمانة وخدمة أهل الكويت، وان يكون عند ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وان يقدم كل ما فيه الخير للكويت ولشعبها وبما يضمن النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية في البلاد.