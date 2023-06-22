أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وأكدت الوزارة على رفض الكويت التام لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري الجاد لوقف تلك الاعتداءات المستمرة والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.