استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبحضور وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في قصر بيان أمس وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د.حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيرها.



حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح عيسى جوهر حيات.