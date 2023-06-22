أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان، تعد الـ 16 من الجسر الجوي الكويتي وعلى متنها حمولة 20 طنا من المواد الإغاثية والملابس وسيارتا إسعاف.



وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر خالد الزيد في تصريح لـ «كونا» أن تجهيز وإرسال هذه المساعدات ضمن حملة «الكويت بجانبكم» يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير لدعم الأشقاء في السودان وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع المنكوبين، وحرصا على الإسهام في تخفيف معاناتهم.



وأوضح الزيد أن طائرة المساعدات تحمل على متنها 20 طنا من المواد الغذائية والملابس التي تبرعت بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي إضافة إلى سيارتي إسعاف اللتين تبرعت بهما الجمعية الكويتية للإغاثة، مؤكدا أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار العلاقات التي تجمع الكويت مع الشعب السوداني الشقيق وضمن الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية.