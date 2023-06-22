عبدالكريم العبدالله



أكد رئيس فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية د.عبدالرحمن المطيري اكتمال الاستعدادات والتجهيزات الطبية بالعيادات الطبية في مقر البعثة الطبية بالنسيم والبدء بالتشغيل الفعلي ابتداء من أمس من فريق الخدمات الطبية، وذلك لتقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله المنتسبين للحملات الكويتية والذين سيكتمل وصولهم تباعا إلى مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة.



وقال المطيري ان فريق الخدمات الطبية يضم التخصصات الطبية العلاجية المختلفة من أطباء، ومفتشين صحيين وفنيي طوارئ طبية وأعضاء هيئة تمريضية وصيادلة وفنيي صيدلة وإداريين، بالإضافة إلى الكادر الطبي المرافق لحملات الحج الكويتية والذين يقدمون خدمات الرعاية الأولية لحجاج الحملات وتحويل الحالات التي تتطلب ذلك إلى عيادات فريق الخدمات الطبية بالنسيم، كما ان الفريق يقوم حاليا بتوزيع الأدوية المخصصة على حملات الحج الكويتية من مقر البعثة بالنسيم، كما تم توفير سيارات إسعاف لنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى التحويل المستشفى.



بدوره، أعلن نائب رئيس فريق الخدمات الطبية مغير الشمري عن الاستعدادات والتجهيزات الطبية بعيادات بعثة الحج الكويتية والتنسيق مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية وتنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية.