عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة عن نجاح أول زراعة مضخة قلب صناعي ‏Impella 5.5 في الكويت، وللمرة الثانية على مستوى الوطن العربي، لمواطن في العقد السادس من العمر، بجانب زراعة مضخة قلب صناعي أخرى دائمة في الجهة اليسرى LVAD.



هذا، وثمنت الوزارة مختلف الجهود الطبية في مستشفى الصدري والأميري ومركز سلمان الدبوس، لإنقاذ حياة المريض الذي كان بحالة حرجة، حيث توقف قلبه إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.



وفي سياق تفاصيل الجهود التي بذلت فقد تم اسعاف الحالة إلى المستشفى الصدري، الذي استمر بعمل إنعاش القلب لمدة 50 دقيقة، والقيام بالإجراءات اللازمة التي شملت عمل قسطرة قلبية عاجلة في وقت قياسي وتركيب 5 دعامات في الشرايين، حيث تكللت الجهود باستعادة نبضات القلب، ووضع المريض على جهاز ECMO «رئة صناعية» إلى أن تم استقرار الحالة الصحية.



هذا، وقد تابع فريق طبي في المستشفى الأميري في مرحلة لاحقة مراحل العلاج التأهيلي «الرئوي والقلبي» لضمان استقرار وتحسن الحالة، ومن ثم نقله إلى مركز سلمان الدبوس لاستكمال مراحل العلاج، حيث نجح الفريق الطبي في زراعة أول مضخة قلب صناعي ‏Impella 5.5 للمريض في الكويت، وللمرة الثانية في الوطن العربي، ومن ثم زراعة مضخة قلب صناعي في الجهة اليسرى LVAD.



وأكدت الوزارة ان الحالة الصحية للمريض في طور التعافي، مثمنة جميع الجهود التي بذلت لإنقاذ حياة المواطن.



كما ثمن وزير الصحة د. أحمد العوضي جميع جهود الهيئة الصحية ممثلة بأطباء وجراحي القلب، وأطباء التخدير والهيئة التمريضية، ومختلف المهن الطبية المساعدة التي تعاملت مع الحالة وفق أفضل المعايير المهنية، متمنيا للمريض موفور الصحة والسلامة.